В Москве за сутки выпала почти месячная норма осадков

В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
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В Москве выпало почти 20% от месячной нормы осадков за 30 июня, заявил Тишковец
В Москве выпало почти 20% от месячной нормы осадков за 30 июня, заявил Тишковец Фото:

В Москве за минувшие сутки на метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы для столицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы», — сообщил Тишковец. Его слова передает РИА «Новости».

По словам синоптика, аналогичное количество осадков — по 15 миллиметров — было зафиксировано на метеостанциях Балчуг и Тушино. В Подмосковье наиболее сильные дожди прошли в Волоколамске (16 мм), Талдоме (23 мм), а также в Павловском Посаде и Дмитрове, где выпало по 26 миллиметров осадков. «Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги», — уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что 30 июня для Москвы стало самым холодным днем за всю историю наблюдений. Сообщается, что погода в столице России такая из-за североатлантического циклона «Корнелиус». Фотографию циклона опубликовал «Роскосмос».

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В Москве за минувшие сутки на метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы для столицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы», — сообщил Тишковец. Его слова передает РИА «Новости». По словам синоптика, аналогичное количество осадков — по 15 миллиметров — было зафиксировано на метеостанциях Балчуг и Тушино. В Подмосковье наиболее сильные дожди прошли в Волоколамске (16 мм), Талдоме (23 мм), а также в Павловском Посаде и Дмитрове, где выпало по 26 миллиметров осадков. «Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги», — уточнил Тишковец. Ранее сообщалось, что 30 июня для Москвы стало самым холодным днем за всю историю наблюдений. Сообщается, что погода в столице России такая из-за североатлантического циклона «Корнелиус». Фотографию циклона опубликовал «Роскосмос».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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