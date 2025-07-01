В Москве за сутки выпала почти месячная норма осадков

В Москве за минувшие сутки на метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы для столицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы», — сообщил Тишковец. Его слова передает РИА «Новости».
По словам синоптика, аналогичное количество осадков — по 15 миллиметров — было зафиксировано на метеостанциях Балчуг и Тушино. В Подмосковье наиболее сильные дожди прошли в Волоколамске (16 мм), Талдоме (23 мм), а также в Павловском Посаде и Дмитрове, где выпало по 26 миллиметров осадков. «Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги», — уточнил Тишковец.
Ранее сообщалось, что 30 июня для Москвы стало самым холодным днем за всю историю наблюдений. Сообщается, что погода в столице России такая из-за североатлантического циклона «Корнелиус». Фотографию циклона опубликовал «Роскосмос».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.