Между Челябинском и Магнитогорском запустят две дополнительные «Ласточки»

Между Челябинском и Магнитогорском с 7 июля будут запущены два дополнительных рейса скоростных поездов «Ласточка». Это связано с высоким спросом на поездки, сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«С 7 июля из-за высокого спроса по понедельникам будет дополнительно курсировать дневная пара электропоездов „Ласточка“ Челябинск — Магнитогорск. Время в пути от Челябинска до Магнитогорска — четыре часа 29 минут», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Поезд № 7905 по маршруту Челябинск — Магнитогорск отправляется из Челябинска в 12:35 и прибывает в Магнитогорск в 17:04. В обратном направлении, поезд № 7906 отправляется из Магнитогорска в 11:25 и прибывает в Челябинск в 15:54. По маршруту предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы-1.
На данный момент электропоезда «Ласточка» курсируют трижды в день по пятницам, субботам и воскресеньям, а с понедельника по четверг выполняют два рейса в сутки. Билеты на дополнительные рейсы уже продаются. Стоимость проезда по полному тарифу до Магнитогорска начинается от 1205 рублей в одну сторону. При оформлении проездных документов указываются конкретные места для пассажиров.
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