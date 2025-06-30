30 июня 2025

Закрытие Красавинского моста в Перми отложено

© Служба новостей «URA.RU»
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Полное перекрытие одной из сторон моста произойдет ориентировочно в середине июля
Полное перекрытие одной из сторон моста произойдет ориентировочно в середине июля Фото:

Ранее намеченное ограничение движения по части Красавинского моста в Перми, которое должно было вступить в силу с 1 июля, перенесено на более поздний срок. Однако капитальный ремонт объекта стартует, согласно установленному графику.

«На начальном этапе, с 1 июля, будут выполнены подготовительные мероприятия: размещение строительного городка, организация временной схемы движения транспорта на период проведения работ, а также доставка необходимых материалов, включая дорожные знаки, парапеты и щебень. Ожидается, что полное перекрытие одной из сторон моста произойдет ориентировочно в середине июля», — сообщает телеканал ВЕТТА со ссылкой на данные ФКУ Упрдор «Прикамье».

Первый этап реконструкции, предусматривающий ремонт правой части сооружения (по направлению из Краснокамска в Пермь), планируется завершить к октябрю 2027 года. После окончания этого этапа специалисты приступят к восстановлению второй половины моста (по направлению из Перми в Краснокамск).

Ранее URA.RU сообщало о том, что подрядчиком выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд руб. Отметим, Красавинский мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад.

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Ранее намеченное ограничение движения по части Красавинского моста в Перми, которое должно было вступить в силу с 1 июля, перенесено на более поздний срок. Однако капитальный ремонт объекта стартует, согласно установленному графику. «На начальном этапе, с 1 июля, будут выполнены подготовительные мероприятия: размещение строительного городка, организация временной схемы движения транспорта на период проведения работ, а также доставка необходимых материалов, включая дорожные знаки, парапеты и щебень. Ожидается, что полное перекрытие одной из сторон моста произойдет ориентировочно в середине июля», — сообщает телеканал ВЕТТА со ссылкой на данные ФКУ Упрдор «Прикамье». Первый этап реконструкции, предусматривающий ремонт правой части сооружения (по направлению из Краснокамска в Пермь), планируется завершить к октябрю 2027 года. После окончания этого этапа специалисты приступят к восстановлению второй половины моста (по направлению из Перми в Краснокамск). Ранее URA.RU сообщало о том, что подрядчиком выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд руб. Отметим, Красавинский мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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