Закрытие Красавинского моста в Перми отложено

Ранее намеченное ограничение движения по части Красавинского моста в Перми, которое должно было вступить в силу с 1 июля, перенесено на более поздний срок. Однако капитальный ремонт объекта стартует, согласно установленному графику.
«На начальном этапе, с 1 июля, будут выполнены подготовительные мероприятия: размещение строительного городка, организация временной схемы движения транспорта на период проведения работ, а также доставка необходимых материалов, включая дорожные знаки, парапеты и щебень. Ожидается, что полное перекрытие одной из сторон моста произойдет ориентировочно в середине июля», — сообщает телеканал ВЕТТА со ссылкой на данные ФКУ Упрдор «Прикамье».
Первый этап реконструкции, предусматривающий ремонт правой части сооружения (по направлению из Краснокамска в Пермь), планируется завершить к октябрю 2027 года. После окончания этого этапа специалисты приступят к восстановлению второй половины моста (по направлению из Перми в Краснокамск).
Ранее URA.RU сообщало о том, что подрядчиком выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд руб. Отметим, Красавинский мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!