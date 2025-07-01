Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2026 году. Скрин

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Минтруд разместил календарь праздничных дней на 2026 год
Минтруд разместил календарь праздничных дней на 2026 год Фото:

В 2026 году россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы и пять периодов трехдневных выходных. Об этом сообщает Министерство труда России, разместившее праздничный календарь на следующий год.

«Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год», — передает министерство в своем telegram-канале. Там же уже опубликовано фото календаря. 

Из него следует, что россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В феврале трехдневные выходные запланированы с 21 по 23 число, в марте — с 7 по 9 марта. В мае предусмотрено два периода отдыха по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне граждане смогут отдохнуть с 12 по 14 число. Дополнительно выходной день выпадет на среду, 4 ноября. Новогодние праздники 2027 года также начнутся с 31 декабря.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предлагал продлить новогодние каникулы 2026 года до 11 января включительно, чтобы избежать разрыва между праздничными и рабочими днями. В качестве компенсации за дополнительный выходной рассматривался перенос одного из январских праздничных дней на другие периоды отдыха, что уже применялось при оптимизации календаря в предыдущие годы.

Минтруд опубликовал праздничный календарь на 2026 год
Минтруд опубликовал праздничный календарь на 2026 год
Фото:

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В 2026 году россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы и пять периодов трехдневных выходных. Об этом сообщает Министерство труда России, разместившее праздничный календарь на следующий год. «Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год», — передает министерство в своем telegram-канале. Там же уже опубликовано фото календаря.  Из него следует, что россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В феврале трехдневные выходные запланированы с 21 по 23 число, в марте — с 7 по 9 марта. В мае предусмотрено два периода отдыха по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне граждане смогут отдохнуть с 12 по 14 число. Дополнительно выходной день выпадет на среду, 4 ноября. Новогодние праздники 2027 года также начнутся с 31 декабря. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предлагал продлить новогодние каникулы 2026 года до 11 января включительно, чтобы избежать разрыва между праздничными и рабочими днями. В качестве компенсации за дополнительный выходной рассматривался перенос одного из январских праздничных дней на другие периоды отдыха, что уже применялось при оптимизации календаря в предыдущие годы.
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