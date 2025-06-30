30 июня 2025

Екатеринбуржцы сэкономили 69 млн рублей благодаря новым технологиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Скидка действует при оплате по QR-коду
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В Екатеринбурге пользователи общественного транспорта сэкономили 69 миллионов рублей, оплачивая проезд по QR-коду с начала года, когда в городе ввели скидку в четыре рубля при данном типе оплаты. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«За шесть месяцев по акции совершено более 17,2 миллиона поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях. Тем самым жители и гости Екатеринбурга суммарно сэкономили почти 69 миллионов рублей», — следует из поста.

Подобная акция будет действовать до конца 2025 года. Чтобы сэкономить, можно оплачивать проезд не только по QR-коду, но и по NFC или через Систему быстрых платежей.

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В Екатеринбурге пользователи общественного транспорта сэкономили 69 миллионов рублей, оплачивая проезд по QR-коду с начала года, когда в городе ввели скидку в четыре рубля при данном типе оплаты. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «За шесть месяцев по акции совершено более 17,2 миллиона поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях. Тем самым жители и гости Екатеринбурга суммарно сэкономили почти 69 миллионов рублей», — следует из поста. Подобная акция будет действовать до конца 2025 года. Чтобы сэкономить, можно оплачивать проезд не только по QR-коду, но и по NFC или через Систему быстрых платежей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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