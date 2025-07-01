В трех городах России сняты ограничения на полет воздушных средств

В Казани, Нижнекамске и Ульяновске сняты ограничения на полет воздушных средств
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В трех городах России вводились ограничения на полеты воздушных средств
В трех городах России вводились ограничения на полеты воздушных средств Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В трех городах России сняты ограничения на полет воздушных средств. Об этом сообщила Росавиация.

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали представители Росавиации в telegram-канале.

В Ульяновске ввели ограничения в 5:51 по московскому времени. Над Казанью — в 6:30. В Нижнекамске спустя почти час — в 7:22.

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В трех городах России сняты ограничения на полет воздушных средств. Об этом сообщила Росавиация. «В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали представители Росавиации в telegram-канале. В Ульяновске ввели ограничения в 5:51 по московскому времени. Над Казанью — в 6:30. В Нижнекамске спустя почти час — в 7:22.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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