В трех городах России вводились ограничения на полеты воздушных средств
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В трех городах России сняты ограничения на полет воздушных средств. Об этом сообщила Росавиация.
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«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали представители Росавиации в telegram-канале.
В Ульяновске ввели ограничения в 5:51 по московскому времени. Над Казанью — в 6:30. В Нижнекамске спустя почти час — в 7:22.
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