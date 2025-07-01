«И днем страшно ходить»: замминистра образования досталось за драки на улице Вайнера

Свердловские депутаты призвали усилить работу с преступностью на улице Вайнера
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Вайнера - любимое место у подростков
Вайнера - любимое место у подростков Фото:

Ситуацию с преступностью на улице Вайнера в Екатеринбурге, где то и дело происходят драки, необходимо решать. Нынешних мер недостаточно, указали депутаты свердловского заксобрания замминистра образования Евгению Бирюку. Сегодня он отчитывался об исполнении закона о профилактике нахождения детей и подростков в потенциально опасных местах.

«Ведется патрулирование сотрудниками полиции и Росгвардии, проводятся рейдовые мероприятия. Много протоколов составляется, но по факту привлекается к ответственности не так много людей. Подростки чувствуют свою безнаказанность, и требуется принятие дополнительных мер», — отметил Бирюк.

Он указал, что зачастую в поле зрения правоохранителей попадают одни и те же подростки. Чтобы как-то занять их, власти хотят вовлекать их в оздоровительные компании, проводить активности на базе загородных лагерей, трудоустраивать. Рассматривают также возможность перевести учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в открытый, куда могут попадать подростки не только по решению суда, но и по согласованию с комиссиями по делам несовершеннолетних. 

Спикер заксо Людмила Бабушкина указала, что по Вайнера и в дневное время страшно ходить. «Она превратилась в непривлекательную улицу. Не министерству образования этим вопросом заниматься, но может надо с МВД спросить, в чем там дело, почему не можем навести порядок?» — выступила она. Отчетом Бирюка в целом остались недовольны. «Вы сказали, 10 тысяч протоколов составили [за нахождение детей в опасных местах с 2023 года]. А сколько детей трудоустроили в трудовые лагеря, заинтересовали волонтерской деятельностью?», — добавила Бабушкина. Снимать с контроля исполнение закона о профилактике нахождения детей в потенциально опасных местах на Среднем Урале не стали. «Ситуация остается острой и требует более пристального внимания, следует лучше вовлекать детей в дополнительное образование и летний досуг», — высказали по итогу Бирюку.

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Ситуацию с преступностью на улице Вайнера в Екатеринбурге, где то и дело происходят драки, необходимо решать. Нынешних мер недостаточно, указали депутаты свердловского заксобрания замминистра образования Евгению Бирюку. Сегодня он отчитывался об исполнении закона о профилактике нахождения детей и подростков в потенциально опасных местах. «Ведется патрулирование сотрудниками полиции и Росгвардии, проводятся рейдовые мероприятия. Много протоколов составляется, но по факту привлекается к ответственности не так много людей. Подростки чувствуют свою безнаказанность, и требуется принятие дополнительных мер», — отметил Бирюк. Он указал, что зачастую в поле зрения правоохранителей попадают одни и те же подростки. Чтобы как-то занять их, власти хотят вовлекать их в оздоровительные компании, проводить активности на базе загородных лагерей, трудоустраивать. Рассматривают также возможность перевести учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в открытый, куда могут попадать подростки не только по решению суда, но и по согласованию с комиссиями по делам несовершеннолетних.  Спикер заксо Людмила Бабушкина указала, что по Вайнера и в дневное время страшно ходить. «Она превратилась в непривлекательную улицу. Не министерству образования этим вопросом заниматься, но может надо с МВД спросить, в чем там дело, почему не можем навести порядок?» — выступила она. Отчетом Бирюка в целом остались недовольны. «Вы сказали, 10 тысяч протоколов составили [за нахождение детей в опасных местах с 2023 года]. А сколько детей трудоустроили в трудовые лагеря, заинтересовали волонтерской деятельностью?», — добавила Бабушкина. Снимать с контроля исполнение закона о профилактике нахождения детей в потенциально опасных местах на Среднем Урале не стали. «Ситуация остается острой и требует более пристального внимания, следует лучше вовлекать детей в дополнительное образование и летний досуг», — высказали по итогу Бирюку.
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