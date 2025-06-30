30 июня 2025

Задержанному ректору главного спортивного вуза Урала предъявили обвинение. Видео

Ректору главного спортивного вуза Урала предъявили обвинение во взятках
© Служба новостей «URA.RU»
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И.о. ректора задержали в его рабочем кабинете
И.о. ректора задержали в его рабочем кабинете Фото:

И.о. ректора «Уральского государственного университета физической культуры» Евгений Черепов обвиняется в получении взяток от студентов в размере не менее 220 тысяч рублей за положительные оценки без посещения занятий и сдачи экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Следователь СК России предъявил обвинение 48-летнему и.о. ректора ФГБОУ высшего образования „Уральский государственный университет физической культуры“ по части 3 статьи 290, пункту „в “ части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). По версии следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, тогда еще занимая должность завкафедрой „Физвоспитания и здоровья“ института спорта туризма и сервиса, получил от студента не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Он выставил положительные оценки при текущем контроле успеваемости без фактической явки обучающегося на лекции и практические занятия, предусмотренные учебной программой университета, а также для сдачи зачетов и экзаменов», — пояснили в СКР.

Также с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года Черепов договорился с другим студентом о взятке уже 200 тысяч рублей за положительные оценки без сдачи зачетов и экзаменов до окончания обучения. Эти преступления выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которые обеспечивают оперативное сопровождение по уголовному делу.

По месту жительства и работы обвиняемого прошли обыски. Следователь СК России ходатайствовал перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд примет решение сегодня днем. Также следователи стараются выявить и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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И.о. ректора «Уральского государственного университета физической культуры» Евгений Черепов обвиняется в получении взяток от студентов в размере не менее 220 тысяч рублей за положительные оценки без посещения занятий и сдачи экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области. «Следователь СК России предъявил обвинение 48-летнему и.о. ректора ФГБОУ высшего образования „Уральский государственный университет физической культуры“ по части 3 статьи 290, пункту „в “ части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). По версии следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, тогда еще занимая должность завкафедрой „Физвоспитания и здоровья“ института спорта туризма и сервиса, получил от студента не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Он выставил положительные оценки при текущем контроле успеваемости без фактической явки обучающегося на лекции и практические занятия, предусмотренные учебной программой университета, а также для сдачи зачетов и экзаменов», — пояснили в СКР. Также с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года Черепов договорился с другим студентом о взятке уже 200 тысяч рублей за положительные оценки без сдачи зачетов и экзаменов до окончания обучения. Эти преступления выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которые обеспечивают оперативное сопровождение по уголовному делу. По месту жительства и работы обвиняемого прошли обыски. Следователь СК России ходатайствовал перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд примет решение сегодня днем. Также следователи стараются выявить и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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© Служба новостей «URA.RU»
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