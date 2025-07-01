В Кремле ответили на вопрос URA.RU о задержании российских журналистов в Азербайджане

Москва будет добиваться освобождения российских журналистов, задержанных в Азербайджане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об ухудшении отношений между Россией и Азербайджаном.
«Мы, конечно, очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения. Речь идет именно о журналистах», — заявил Песков.
По его словам, подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам, духу и характеру российско- азербайджанских отношений. В Кремле рассчитывают, что такая чрезвычайно эмоциональная реакция со стороны Баку «сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы».
В Баку 30 июня задержали двух журналистов «Sputnik Азербайджан» и сотрудницу российского видеоагентства Ruptly. Перед этим парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. В Баку это связали с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах. МИД Азербайджана выступил с официальным протестом и потребовал расследования инцидента. В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
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