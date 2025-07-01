Песков рассказал, почему третий раунд переговоров по Украине еще не состоялся

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной еще не состоялся, так как до конца не были выполнены ранее достигнутые договоренности. Все они требуют внимания и времени. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недовольство спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога тем. что переговоры якобы затягиваются.
«Я воздержусь от оценки темпов ведения переговоров. Выполнение тех договоренностей, которые достигались, требует времени, требует подготовительных мероприятий. По осуществлению обменов, передачи тел погибших — это емкие с точки зрения времени операции. Объективно трудно говорить о возможности ускорения», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам представителя Кремля, процесс переговоров не стоит на месте: работа продолжается, никто ее не останавливает и не тормозит. Песков также опроверг заявления США о том, что Россия якобы специально затягивает процесс.
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