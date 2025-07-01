Турист из России разбился на параплане в горах Таджикистана. Фото

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Турист погиб при крушении параплана (фото из архива)
Турист погиб при крушении параплана (фото из архива) Фото:

Спасатели Управления специальной поисково-спасательной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана обнаружили тело гражданина России в труднодоступной местности Варзобского района. Об этом сообщается в пресс-релизе спасательной службы. Турист погиб при падении с параплана.

Тело погибшего российского туриста передали родственникам
Тело погибшего российского туриста передали родственникам
Фото:

«Обнаружили в одном из горных районов Варзобского района тело гражданина Федерации России в труднодоступной местности и передали его родственникам и соответствующим органам», — сообщает КЧС Таджикистана на официальном сайте. По информации ведомства, мужчина прибыл в горный регион с туристической целью — полетать на параплане. В результате выхода из строя его летательного оборудования турист упал на опасный участок и погиб.

Спасательная операция проводилась под руководством начальника управления — полковника Курбонзода Иззата. С применением альпинистского снаряжения спасатели смогли обнаружить и успешно эвакуировать тело туриста. Оно передано родственникам.

Ранее аналогичный инцидент произошел в горах Алтая, где сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку из зарегистрированной группы. В ведомстве напомнили о важности регистрации маршрута и соблюдения мер безопасности при путешествиях в труднодоступных горных районах.

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Спасатели Управления специальной поисково-спасательной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана обнаружили тело гражданина России в труднодоступной местности Варзобского района. Об этом сообщается в пресс-релизе спасательной службы. Турист погиб при падении с параплана. «Обнаружили в одном из горных районов Варзобского района тело гражданина Федерации России в труднодоступной местности и передали его родственникам и соответствующим органам», — сообщает КЧС Таджикистана на официальном сайте. По информации ведомства, мужчина прибыл в горный регион с туристической целью — полетать на параплане. В результате выхода из строя его летательного оборудования турист упал на опасный участок и погиб. Спасательная операция проводилась под руководством начальника управления — полковника Курбонзода Иззата. С применением альпинистского снаряжения спасатели смогли обнаружить и успешно эвакуировать тело туриста. Оно передано родственникам. Ранее аналогичный инцидент произошел в горах Алтая, где сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку из зарегистрированной группы. В ведомстве напомнили о важности регистрации маршрута и соблюдения мер безопасности при путешествиях в труднодоступных горных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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