Спасатели Управления специальной поисково-спасательной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана обнаружили тело гражданина России в труднодоступной местности Варзобского района. Об этом сообщается в пресс-релизе спасательной службы. Турист погиб при падении с параплана.
«Обнаружили в одном из горных районов Варзобского района тело гражданина Федерации России в труднодоступной местности и передали его родственникам и соответствующим органам», — сообщает КЧС Таджикистана на официальном сайте. По информации ведомства, мужчина прибыл в горный регион с туристической целью — полетать на параплане. В результате выхода из строя его летательного оборудования турист упал на опасный участок и погиб.
Спасательная операция проводилась под руководством начальника управления — полковника Курбонзода Иззата. С применением альпинистского снаряжения спасатели смогли обнаружить и успешно эвакуировать тело туриста. Оно передано родственникам.
Ранее аналогичный инцидент произошел в горах Алтая, где сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку из зарегистрированной группы. В ведомстве напомнили о важности регистрации маршрута и соблюдения мер безопасности при путешествиях в труднодоступных горных районах.
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