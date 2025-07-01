Профессор СПБГУ задержан по уголовной статье

В Санкт-Петербурге задержали профессора восточного факультета СПбГУ Суворова
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Профессор СПбГУ Суворов был арестован за демонстрацию экстремистской символики
Профессор СПбГУ Суворов был арестован за демонстрацию экстремистской символики Фото:

В Санкт-Петербурге по уголовному делу был задержан Михаил Суворов, доктор филологических наук и профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ). Об этом пишет telegram-канал «78», ссылаясь на данные источника.

«Профессора восточного факультета СПбГУ [Суворова] арестовали за публичную демонстрацию экстремистской символики», — говорится в сообщении telegram-канала «78». Также сообщается, что мужчина арестован и помещен в спецприемник.

Позже стало известно, что суд арестовал Суворова на 10 суток. Основанием для этого стало то, что мужчина в 2022 году разместил на своей страничке в соцсетях лозунг украинских националистов и атрибутику так называемого «Легиона „Свобода России“ (признан в России террористической организацией), которые позднее так и не удалил.

В середине июня суд в Омске назначил штраф в размере 2 тысяч рублей преподавателю школы, который разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотографию с ученицей, одетой в футболку с изображением нацистской символики. Впоследствии педагог пояснил, что ученицы сами обратились с просьбой сфотографироваться вместе, а он не заметил наличие экстремистской символики на одежде одной из них, передает RT.

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В Санкт-Петербурге по уголовному делу был задержан Михаил Суворов, доктор филологических наук и профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ). Об этом пишет telegram-канал «78», ссылаясь на данные источника. «Профессора восточного факультета СПбГУ [Суворова] арестовали за публичную демонстрацию экстремистской символики», — говорится в сообщении telegram-канала «78». Также сообщается, что мужчина арестован и помещен в спецприемник. Позже стало известно, что суд арестовал Суворова на 10 суток. Основанием для этого стало то, что мужчина в 2022 году разместил на своей страничке в соцсетях лозунг украинских националистов и атрибутику так называемого «Легиона „Свобода России“ (признан в России террористической организацией), которые позднее так и не удалил. В середине июня суд в Омске назначил штраф в размере 2 тысяч рублей преподавателю школы, который разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотографию с ученицей, одетой в футболку с изображением нацистской символики. Впоследствии педагог пояснил, что ученицы сами обратились с просьбой сфотографироваться вместе, а он не заметил наличие экстремистской символики на одежде одной из них, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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