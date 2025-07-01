«Эти вещи — прошлый век»: Владислав Лисовец назвал главные модные тенденции этого лета

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец специально для читательниц URA.RU рассказал, что должно быть в гардеробе этим летом. Пока в центральную часть России не пришло тепло, есть время перебрать свой гардероб и добавить в него трендовые вещи. В этом году, по словам эксперта, акценты сместились в сторону элегантности.
«Основной тренд — очень короткие шорты, оголенное тело, эстетика двухтысячных. Мы постепенно уходим от оверсайза, начинаем носить облегающее: майки-алкоголички, короткие юбки, отказываемся от спортивной обуви, переходим на классические босоножки или туфли. Обращаем внимание на элегантность. Отказываемся от толстовок — это прошлый век», — поясняет эксперт.
Стилист отметил, что в этом году стоит миксовать разные стили, года и направления. Однако тут важно не перебарщивать и руководствоваться правилом элегантности. Не стоит в одном образе миксовать несколько ярких цветов. При этом можно создать образ из разных вещей, как это предлагает модная индустрия. Владислав Лисовец призывает обратиться к индивидуальности и не копировать кого-либо.
«Самое важное — проявлять свою индивидуальность, не быть похожими, как у нас принято. Потому что мы „слизываем“, пытаемся быть модными, смотрим друг на друга, и весь город ходит в одинаковых белых кроссовках, широких джинсах и кроп-топах. И нет никакой эксклюзивности, никакой личности в этом».
Россиянкам стоит обратить внимание на лаковые вещи, клетчатые рубаки без рукавов. В качестве аксессуаров можно использовать очки из разных годов. Еще один тренд этого сезона — расклешенные брюки. При этом важно помнить, что летний гардероб в целом должен быть разнообразным. Главное — правильно миксовать их.
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