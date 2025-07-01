Глава ММК Рашников стал беднее на полмиллиарда долларов

Виктор Рашников потерял за квартал полмиллиарда долларов
Председатель совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников стал беднее на полмиллиарда долларов. Состояние уменьшилось за прошедший квартал.
«Виктор Рашников. Общий чистый капитал составил 10,8 млрд долларов», — отметили составители рейтинга Bloomberg. В начале апреля показатель достигал 11,3 млрд долларов.
Если сравнивать с данными полугодовой давности, размер богатства бизнесмена не изменился. В январе состояние составляло 10,6 млрд долларов.
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