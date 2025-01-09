Владелец ММК Рашников за год стал богаче на 730 миллионов долларов

Владелец Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за год разбогател на 730 млн долларов США. Как следует из данных индекса богачей Bloomberg, состояние бизнесмена составило 10,6 млрд долларов.
«Виктор Рашников с состоянием 10,6 млрд долларов. Вид деятельности — промышленность», — отмечено в рейтинге Bloomberg.
Состояние годовой давности было меньше. В январе 2024 года у Рашникова насчитали 9,87 млрд рублей. При этом темпы роста замедлились. В предыдущем периоде прирост был больше миллиарда, а три месяца назад уровень богатства Рашникова даже превышал 11 миллиардов долларов.
Составители индекса отметили, что стоимость денежных вложений миллиардера рассчитали на основе анализа дивидендов, налогов, рыночных показателей, инсайдерских сделок и других инвестиционных расходов. Расчет чистой стоимости представитель ММК Кирилл Голубков комментировать агентству Bloomberg отказался.
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