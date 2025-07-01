Медиагруппа «Россия сегодня» требует освобождения своих сотрудников в Баку

Медиагруппа «Россия сегодня» выступила с требованием о немедленном освобождении своих сотрудников, задержанных в Баку, включая главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Медиагруппа „Россия сегодня“ требует немедленного освобождения людей», — отметили в пресс-службе, добавив, что на протяжении двух суток нет связи с задержанными журналистами. Цитату приводит РИА Новости. «Вторые сутки к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников», — говорится в сообщении.
Ранее в квартире Игоря Картавых прошел обыск, а в офисе Sputnik Азербайджан в Баку были проведены следственные мероприятия, после чего задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, обвинив их в связях с ФСБ. В феврале 2025 года МИД Азербайджана уже заявлял о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике, однако официальных запретов не поступало, и между странами продолжался диалог по этому вопросу. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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