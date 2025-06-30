В ХМАО гостиницы заполонили толпы туристов

В Ханты-Мансийском автономном округе стремительно растет турпоток. За первый квартал 2025 года гостиницы региона приняли более 120 тысяч человек, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили URA.RU в департаменте промышленности Югры.
«По данным Федеральной службы государственной статистики, количество размещенных в коллективных средствах размещения в 2024 году составило 703,6 тысяч человек и увеличилось по сравнению с 2023 годом на 43,8 тысяч человек. На сегодняшний день в автономном округе имеется порядка 7 000 номеров, но особенно потребность в гостиницах прослеживается в городе Ханты-Мансийске в период, когда проходят крупные мероприятия», — рассказали в департаменте.
Наибольшей популярностью у гостей региона пользуются направления, связанные с природными ландшафтами, северной экзотикой, возможностью увидеть жизнь коренных народов и поучаствовать в культурных событиях. Особый интерес вызывают этнотуризм в Березовском и Сургутском районах, рыбалка и охота в Ханты-Мансийском районе, а также поездки на базы отдыха в окрестностях Нягани и Советского. В регионе также проходят крупные фестивали и спортивные соревнования, которые привлекают гостей со всей страны.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске резко с ократилось число свободных квартир с посуточной арендой и номеров в гостиницах во время международного IT-форума. Предложение на рынке сократилось более чем на 90%
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