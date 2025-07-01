Главному врагу пермского мэра вновь отказали в приеме на работу в школу

Бывшему депутату гордумы Александровска (Пермский край) Марине Зиминой отказали в приеме на работу в МБОУ «Гимназия», директором которой она ранее являлась. Ответ Зиминой директора учреждения образования Олеси Виль имеется в распоряжении URA.RU. В нем сказано, что вакантной ставки учителя русского языка и литературы, на которую претендовала Зимина, в гимназии нет.
«Уважаемая Марина Александровна, в связи с отсутствием свободной учебной нагрузки в МБОУ „Гимназия“ по предметам „Русский язык“ и „Литература“, отсутствием вакантной должности (ставки) учителя, вынуждены отказать вам в приеме на работу по вашему заявлению от 13.02.2025 года», — говорится в документе.
Конфликт между Зиминой и главой Александровска Ольгой Белобаржевской продолжается даже после ухода экс-депутата из местной думы. В декабре 2024 года Зимина лишилась руководящего поста. Ее отстранили от работы сроком на один год на основании проверки прокуратуры. Надзорный орган установил, что педагогам гимназии задерживали зарплату и нашел ряд других нарушений. Спустя несколько месяцев Зимина заявила, о том, что добилась в суде восстановления в гимназии в статусе педагога.
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