Защита экс-замминистра обороны Иванова будет обжаловать вынесенный ему приговор

Защита осужденного на 13 лет замглавы Минобороны (МО) Тимура Иванова решила обжаловать его приговор. Об этом рассказал адвокат Денис Балуев.
«Мы считаем, что <...> доказательств следствием не было собрано, поэтому полагаем, что у нас есть все основания для обжалования приговора и установления прав Иванова через доказывание его невиновности и непричастности к событиям, которые рассматриваются как преступление», — сказал Балуев в интервью корреспонденту ТАСС. Адвокат добавил, что иных вариантов здесь не предусмотрено.
Ранее стало известно, что помимо приговора Иванову также назначили штраф в 100 миллионов рублей. Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова, Антон Филатов получил 12,5 лишения свободы и должен выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. Иванова арестовали в 2024 году. По данным следственных органов, в 2015 году Иванов занимал должность генерального директора АО «Оборонстрой», а Филатов возглавлял подчиненную ему структуру — компанию «Оборонлогистика». Следствие полагает, что оба фигуранта причастны к хищению денежных средств в размере 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка «Интеркоммерц» в ходе приобретения двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена». Их планировалось использовать для Керченской переправы, в обход санкций. Иванов и Филатов отрицают свою причастность к предъявленным обвинениям.
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