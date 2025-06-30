Из ХМАО в Узбекистан запустили новый прямой авиарейс

Из Сургута в Фергану запустили прямой авиарейс по субботам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Utair».
«Этим летом мы запустили рейсы по маршруту Сургут — Фергана. Выполняем их один раз в неделю — по субботам», — сказано в telegram-канале авиакомпании.
Пассажиры проведут в пути 3,5 часа. Также югорчане могут улететь в Таджикистан — авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам из Сургута.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «РусЛайн» запустила прямые авиарейсы из ХМАО в Абхазию. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года.
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