30 июня 2025

Из ХМАО в Узбекистан запустили новый прямой авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс будет выполняться раз в неделю
Рейс будет выполняться раз в неделю Фото:

Из Сургута в Фергану запустили прямой авиарейс по субботам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Utair».

«Этим летом мы запустили рейсы по маршруту Сургут — Фергана. Выполняем их один раз в неделю — по субботам», — сказано в telegram-канале авиакомпании.

Пассажиры проведут в пути 3,5 часа. Также югорчане могут улететь в Таджикистан — авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам из Сургута.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «РусЛайн» запустила прямые авиарейсы из ХМАО в Абхазию. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года.

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Из Сургута в Фергану запустили прямой авиарейс по субботам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Utair». «Этим летом мы запустили рейсы по маршруту Сургут — Фергана. Выполняем их один раз в неделю — по субботам», — сказано в telegram-канале авиакомпании. Пассажиры проведут в пути 3,5 часа. Также югорчане могут улететь в Таджикистан — авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам из Сургута. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «РусЛайн» запустила прямые авиарейсы из ХМАО в Абхазию. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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