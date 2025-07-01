Посол Азербайджана заявил о законности спецоперации в офисе Sputnik

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, заявил о законности спецоперации в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«Действия силовиков полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны», — приводит слова посла Гаджизаде РИА Новости. Он отметил, что российской стороне была разъяснена официальная позиция Баку, поэтому оснований для недовольства быть не должно.
В МИД России ранее уточнили, что Мустафаеву была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов. Также Москва выразила протест из-за действий Баку, которые, по мнению российской стороны, негативно сказываются на двусторонних отношениях.
Обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» произошли 30 июня, в ходе них были задержаны двое сотрудников. После чего, по данным местных СМИ, суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Оба задержаны по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность.
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