Посол Азербайджана заявил о законности спецоперации в офисе Sputnik

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Мустафаева, действия силовиков в офисе Sputnik полностью соответствуют международным обязательствам страны
По словам Мустафаева, действия силовиков в офисе Sputnik полностью соответствуют международным обязательствам страны Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, заявил о законности спецоперации в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Действия силовиков полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны», — приводит слова посла Гаджизаде РИА Новости. Он отметил, что российской стороне была разъяснена официальная позиция Баку, поэтому оснований для недовольства быть не должно.

В МИД России ранее уточнили, что Мустафаеву была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов. Также Москва выразила протест из-за действий Баку, которые, по мнению российской стороны, негативно сказываются на двусторонних отношениях.

Обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» произошли 30 июня, в ходе них были задержаны двое сотрудников. После чего, по данным местных СМИ, суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Оба задержаны по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, заявил о законности спецоперации в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. «Действия силовиков полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны», — приводит слова посла Гаджизаде РИА Новости. Он отметил, что российской стороне была разъяснена официальная позиция Баку, поэтому оснований для недовольства быть не должно. В МИД России ранее уточнили, что Мустафаеву была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов. Также Москва выразила протест из-за действий Баку, которые, по мнению российской стороны, негативно сказываются на двусторонних отношениях. Обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» произошли 30 июня, в ходе них были задержаны двое сотрудников. После чего, по данным местных СМИ, суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Оба задержаны по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...