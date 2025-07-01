Симоньян отреагировала на арест сотрудников Sputnik в Баку

Симоньян: наши журналисты арестованы по придуманным обвинениям
© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян заявила, что журналистам Sputnik предъявили «придуманные обвинения»
Симоньян заявила, что журналистам Sputnik предъявили «придуманные обвинения» Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Журналисты российского информационного агентства Sputnik были арестованы в Баку по придуманным обвинениям. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Наши журналисты в Баку арестованы на четыре месяца по абсолютно придуманным обвинениям», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, их обвинили якобы в «незаконном предпринимательстве».

Ранее в Баку были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным медиагруппы «Россия сегодня», к ним не допускали ни консульских работников, ни родственников. Сегодня суд избрал для них меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. В феврале 2025 года МИД Азербайджана уже заявлял о намерении прекратить работу агентства Sputnik в стране, однако официальных запретов не последовало, поэтому сотрудники продолжали ходить на работу. 

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Журналисты российского информационного агентства Sputnik были арестованы в Баку по придуманным обвинениям. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Наши журналисты в Баку арестованы на четыре месяца по абсолютно придуманным обвинениям», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, их обвинили якобы в «незаконном предпринимательстве». Ранее в Баку были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным медиагруппы «Россия сегодня», к ним не допускали ни консульских работников, ни родственников. Сегодня суд избрал для них меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. В феврале 2025 года МИД Азербайджана уже заявлял о намерении прекратить работу агентства Sputnik в стране, однако официальных запретов не последовало, поэтому сотрудники продолжали ходить на работу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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