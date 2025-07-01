Симоньян отреагировала на арест сотрудников Sputnik в Баку

Журналисты российского информационного агентства Sputnik были арестованы в Баку по придуманным обвинениям. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Наши журналисты в Баку арестованы на четыре месяца по абсолютно придуманным обвинениям», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, их обвинили якобы в «незаконном предпринимательстве».
Ранее в Баку были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным медиагруппы «Россия сегодня», к ним не допускали ни консульских работников, ни родственников. Сегодня суд избрал для них меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. В феврале 2025 года МИД Азербайджана уже заявлял о намерении прекратить работу агентства Sputnik в стране, однако официальных запретов не последовало, поэтому сотрудники продолжали ходить на работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.