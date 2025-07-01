Решение президента Украины Владимира Зеленского о начале процедуры выхода страны из международной Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вызвало бурную реакцию читателей французского издания Le Figaro. Многие комментаторы выразили возмущение и недоумение по поводу данного шага.
«Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы», — написал один из читателей, сообщает Le Figaro. Другой комментатор назвал Зеленского «кровавым клоуном», подчеркнув свое недовольство его действиями.
Некоторые пользователи отметили, что данное решение является лицемерием. «С 2014 года Украина систематически минировала Донбасс, нарушая договор», — указывает один из комментаторов. Другой задается вопросом: «И он все еще президент? А на Украине все еще нет выборов? И это все еще демократия?».
Оттавская конвенция, запрещающая производство и применение противопехотных мин, была подписана Украиной в 1999 году. Решение о выходе из соглашения последовало после аналогичных шагов со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, которые ранее уведомили ООН о своем выходе. Теперь вопрос окончательного выхода Украины будет рассмотрен в Верховной Раде.
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