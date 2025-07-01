Зеленский пытается наладить контакт с Алиевым на фоне размолвки России и Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В беседе Зеленский выразил благодарность Алиеву за поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности.
«Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
В ходе разговора украинский лидер также выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых на территории России. Он подчеркнул необходимость тщательного расследования всех обстоятельств происшествия и поиска справедливости.
Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики и гуманитарные инициативы. В результате они договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и членам правительств обеих стран поручено активизировать работу в данном направлении.
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