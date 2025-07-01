Зеленский пытается наладить контакт с Алиевым на фоне размолвки России и Азербайджана

Зеленский сообщил о разговоре с Алиевым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский переговорил с Алиевым
Зеленский переговорил с Алиевым Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В беседе Зеленский выразил благодарность Алиеву за поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности.

«Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

В ходе разговора украинский лидер также выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых на территории России. Он подчеркнул необходимость тщательного расследования всех обстоятельств происшествия и поиска справедливости.

Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики и гуманитарные инициативы. В результате они договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и членам правительств обеих стран поручено активизировать работу в данном направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В беседе Зеленский выразил благодарность Алиеву за поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности. «Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В ходе разговора украинский лидер также выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых на территории России. Он подчеркнул необходимость тщательного расследования всех обстоятельств происшествия и поиска справедливости. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики и гуманитарные инициативы. В результате они договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и членам правительств обеих стран поручено активизировать работу в данном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...