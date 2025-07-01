В Перми назвали самые востребованные направления среди абитуриентов

В Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) на бюджетные места подано 2 929 заявлений. Самым популярным направлением среди абитуриентов стала «Прикладная математика и информатика». Об этом сообщается в соцсетях вуза.
«В Пермский университет подано 2 929 заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Самые популярные направления по количеству заявлений на бюджет: „Прикладная математика и информатика“ — 130 человек, „Геология“ — 110 человек, „Биология“ — 50 человек», — говорится в сообщении.
Приемная кампания в вузах стартовала 20 июня. В 2025 году ПГНИУ подготовил 1677 бюджетных мест на обучение по программам бакалавриата и специалитета и 393 в магистратуре.
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