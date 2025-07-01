Появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Задержанием, по предварительным данным, занимаются сотрудники ФСБ и СКР Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Задержание лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински произошло возле торгового центра Baku Plaza. URA.RU публикует кадры со спецоперации.

По предварительным данным, задержанием Шыхлински якобы занимаются сотрудники ФСБ и СКР. Сына Шыхлински — Мутвалы — положили лицом в землю. Окна черного Mercedes, принадлежащего семье, разбили.

По словам источника агентства в силовой среде, Шыхлински-старший может подогреваться в организации убийств и покушения в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этих преступлениях ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Никто из них не признает свою вину. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Задержание лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински произошло возле торгового центра Baku Plaza. URA.RU публикует кадры со спецоперации. По предварительным данным, задержанием Шыхлински якобы занимаются сотрудники ФСБ и СКР. Сына Шыхлински — Мутвалы — положили лицом в землю. Окна черного Mercedes, принадлежащего семье, разбили. По словам источника агентства в силовой среде, Шыхлински-старший может подогреваться в организации убийств и покушения в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этих преступлениях ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Никто из них не признает свою вину. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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