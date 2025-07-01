«Увезли в неизвестном направлении»: лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге на допросе

Главу азербайджанской диаспоры задержали в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шыхлински задержали возле ТЦ Baku Plaza около 21:40 (архивное фото)
Шыхлински задержали возле ТЦ Baku Plaza около 21:40 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински допрашивается в качестве свидетеля. Об этом URA.RU рассказал его сын-адвокат Мутвалы.

«Увезли в неизвестном направлении. [Отец] допрашивается пока в статусе свидетеля. Могу только предполагать, что допрашивается в связи со всем известным делом. Я позвонил адвокатам», — описал Мутвалы Шыхлински.

Источник URA.RU в силовой среде, не исключает, что Шыхлински-старший может стать обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. За эти преступления уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана (все вину отрицают). Шахина Шыхлински могут подозревать в организации этих убийств, сказал источник агентства. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински допрашивается в качестве свидетеля. Об этом URA.RU рассказал его сын-адвокат Мутвалы. «Увезли в неизвестном направлении. [Отец] допрашивается пока в статусе свидетеля. Могу только предполагать, что допрашивается в связи со всем известным делом. Я позвонил адвокатам», — описал Мутвалы Шыхлински. Источник URA.RU в силовой среде, не исключает, что Шыхлински-старший может стать обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. За эти преступления уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана (все вину отрицают). Шахина Шыхлински могут подозревать в организации этих убийств, сказал источник агентства. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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