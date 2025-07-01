«Увезли в неизвестном направлении»: лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге на допросе

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински допрашивается в качестве свидетеля. Об этом URA.RU рассказал его сын-адвокат Мутвалы.
«Увезли в неизвестном направлении. [Отец] допрашивается пока в статусе свидетеля. Могу только предполагать, что допрашивается в связи со всем известным делом. Я позвонил адвокатам», — описал Мутвалы Шыхлински.
Источник URA.RU в силовой среде, не исключает, что Шыхлински-старший может стать обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. За эти преступления уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана (все вину отрицают). Шахина Шыхлински могут подозревать в организации этих убийств, сказал источник агентства. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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