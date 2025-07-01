Использование символики РФ на школьной форме закрепили в ГОСТе

Рекомендации об использовании государственной символики на школьной форме включены в новый ГОСТ, подготовленный Росстандартом. Об этом в своем telegram-канале 1 июля сообщила депутат Госдумы, глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Еще в 2023 году я выступила с инициативой, которая была концептуально поддержана Минпросвещения. В частности, предложила ввести нагрудные патриотические значки как элемент школьной формы. Обсуждали их разработку с „Движением первых“. И вот рекомендация об использовании госсимволики на школьной форме уже содержится в новом ГОСТе», — написала Лантратова.
Депутат уточнила, что речь идет именно о рекомендации, а не об обязательном требовании. Согласно ее сообщению, школы и родители смогут самостоятельно решать, использовать ли определенные элементы в одежде учеников. Новый ГОСТ был разработан Росстандартом с учетом предложений по патриотическому воспитанию.
Как сообщало URA.RU ранее, в России уже началась работа по созданию новых ГОСТов, направленных на повышение безопасности и качества продукции для детей, включая стандарты для школьной формы. Новые требования охватывают все элементы одежды, кроме спортивной формы и обуви.
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