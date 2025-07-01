Путин встретился с врио главы Тамбовской области

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Первышов лично доложил президенту Путину о ситуации в регионе
Первышов лично доложил президенту Путину о ситуации в регионе Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту России Владимиру Путину о первых шагах на новом посту и мерах поддержки ветеранов и участников специальной военной операции (СВО), реализуемых в регионе. Рабочая встреча прошла 1 июля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

«Спасибо большое, что есть возможность мне лично сейчас рассказать о первых шагах, которые делаю в Тамбовской области, и о планах, которые я для себя наметил. Если Вы их поддержите, я дальше тогда продолжу их, соответственно, реализовывать», — приводит слова Первышова пресс-служба Кремля.

Первышов сообщил президенту, что с первых дней работы сосредоточился на выполнении поручения по поддержке ветеранов СВО. В ходе встречи врио главы региона уточнил, что в Тамбовской области действует региональная программа «Герои Тамбовщины», направленная на содействие трудоустройству, наставничество в бизнесе и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». По словам Первышова, он лично проводит встречи с ветеранами и их семьями, чтобы обеспечить реализацию 46 мер поддержки, включающих как денежные выплаты, так и материальную и нематериальную помощь.

Кроме того, Евгений Первышов отметил непростую демографическую ситуацию. Около 30% населения Тамбовской области составляют пенсионеры, что негативно влияет на показатели рождаемости и миграции. За последний год в регионе на каждые три убывших приходится лишь один новорожденный.

Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов прибыл в порученный ему регион в конце 2024 года. Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Первышова, выпускника программы «Время героев», 4 ноября.

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Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту России Владимиру Путину о первых шагах на новом посту и мерах поддержки ветеранов и участников специальной военной операции (СВО), реализуемых в регионе. Рабочая встреча прошла 1 июля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля. «Спасибо большое, что есть возможность мне лично сейчас рассказать о первых шагах, которые делаю в Тамбовской области, и о планах, которые я для себя наметил. Если Вы их поддержите, я дальше тогда продолжу их, соответственно, реализовывать», — приводит слова Первышова пресс-служба Кремля. Первышов сообщил президенту, что с первых дней работы сосредоточился на выполнении поручения по поддержке ветеранов СВО.  В ходе встречи врио главы региона уточнил, что в Тамбовской области действует региональная программа «Герои Тамбовщины», направленная на содействие трудоустройству, наставничество в бизнесе и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». По словам Первышова, он лично проводит встречи с ветеранами и их семьями, чтобы обеспечить реализацию 46 мер поддержки, включающих как денежные выплаты, так и материальную и нематериальную помощь. Кроме того, Евгений Первышов отметил непростую демографическую ситуацию. Около 30% населения Тамбовской области составляют пенсионеры, что негативно влияет на показатели рождаемости и миграции. За последний год в регионе на каждые три убывших приходится лишь один новорожденный. Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов прибыл в порученный ему регион в конце 2024 года. Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Первышова, выпускника программы «Время героев», 4 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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