Жительница белгородского поселка ранена осколками дрона ВСУ. Фото

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Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом Фото:

В поселке Октябрьский Белгородского района украинский дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

От детонации в здании повреждены остекление и фасад
От детонации в здании повреждены остекление и фасад
Фото:

"В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадал мирный житель", — написал Гладков в своем telegram-канале. По информации губернатора, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Пострадавшая была оперативно доставлена в городскую больницу №2 в Белгороде, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате детонации также были повреждены остекление и фасад здания, а также два автомобиля, припаркованных рядом. Гладков отметил, что ситуации в районе находятся под контролем, и власти работают над устранением последствий происшествия.

Атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области происходят не впервые. 10 июня украинский дрон уже поражал кафе «Вкусная планета» в поселке Пролетарский, тогда пострадали как минимум два человека, а также были повреждены здания и автомобили. Ранее в тот же день дрон атаковал автозаправку в Белгороде, где погиб один человек.

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В поселке Октябрьский Белгородского района украинский дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадал мирный житель", — написал Гладков в своем telegram-канале. По информации губернатора, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Пострадавшая была оперативно доставлена в городскую больницу №2 в Белгороде, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате детонации также были повреждены остекление и фасад здания, а также два автомобиля, припаркованных рядом. Гладков отметил, что ситуации в районе находятся под контролем, и власти работают над устранением последствий происшествия. Атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области происходят не впервые. 10 июня украинский дрон уже поражал кафе «Вкусная планета» в поселке Пролетарский, тогда пострадали как минимум два человека, а также были повреждены здания и автомобили. Ранее в тот же день дрон атаковал автозаправку в Белгороде, где погиб один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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