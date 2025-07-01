В поселке Октябрьский Белгородского района украинский дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадал мирный житель", — написал Гладков в своем telegram-канале. По информации губернатора, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Пострадавшая была оперативно доставлена в городскую больницу №2 в Белгороде, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В результате детонации также были повреждены остекление и фасад здания, а также два автомобиля, припаркованных рядом. Гладков отметил, что ситуации в районе находятся под контролем, и власти работают над устранением последствий происшествия.
Атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области происходят не впервые. 10 июня украинский дрон уже поражал кафе «Вкусная планета» в поселке Пролетарский, тогда пострадали как минимум два человека, а также были повреждены здания и автомобили. Ранее в тот же день дрон атаковал автозаправку в Белгороде, где погиб один человек.
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