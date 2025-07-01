В Челябинске на улице Гагарина в Ленинский районе выставили на продажу строящееся здание площадью 1480 квадратных метров. Объект свободного назначения предлагается за 266 миллионов рублей. Ранее на этой территории располагался недостроенный фитнес-центр, который был изъят у частной организации по решению суда. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений.
«Стрoящеeся зданиe общeй плoщадью 1480 квадратных метров за 266 млн рублей. Объект подключен к газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. В котельной установлен газовый котел, по всему зданию разведены радиаторы отопления. Мощность электроснабжения — 150 кВт с возможностью увеличения до 250 кВт», — говорится на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что здание возводится на столбчатом фундаменте с использованием сэндвич-панелей и витражного остекления в соответствии с эскизным проектом. В помещении предусмотрена свободная планировка.
Наружное благоустройство включает парковку на 20 автомобилей и освещение по периметру. Земельный участок под объектом находится в аренде, ввод здания в эксплуатацию намечен на ноябрь 2025 года.
Как сообщало URA.RU ранее, власти Челябинска в 2023 году продали с торгов незавершенный фитнес-центр в Ленинском районе почти за 12,1 млн рублей. Недострой, расположенный на улице Гагарина,7, был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс». Степень готовности строения составляла 20%.
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