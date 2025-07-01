01 июля 2025

Здание недостроенного фитнес-центра в Челябинске продают за четверть миллиарда рублей. Скрин

Проданный с торгов недострой в Ленинском районе Челябинска реализуют за 266 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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При строительстве объекта использованы современные материалы
При строительстве объекта использованы современные материалы Фото:

В Челябинске на улице Гагарина в Ленинский районе выставили на продажу строящееся здание площадью 1480 квадратных метров. Объект свободного назначения предлагается за 266 миллионов рублей. Ранее на этой территории располагался недостроенный фитнес-центр, который был изъят у частной организации по решению суда. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений.

«Стрoящеeся зданиe общeй плoщадью 1480 квадратных метров за 266 млн рублей. Объект подключен к газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. В котельной установлен газовый котел, по всему зданию разведены радиаторы отопления. Мощность электроснабжения — 150 кВт с возможностью увеличения до 250 кВт», — говорится на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что здание возводится на столбчатом фундаменте с использованием сэндвич-панелей и витражного остекления в соответствии с эскизным проектом. В помещении предусмотрена свободная планировка. 

Наружное благоустройство включает парковку на 20 автомобилей и освещение по периметру. Земельный участок под объектом находится в аренде, ввод здания в эксплуатацию намечен на ноябрь 2025 года.

Как сообщало URA.RU ранее, власти Челябинска в 2023 году продали с торгов незавершенный фитнес-центр в Ленинском районе почти за 12,1 млн рублей. Недострой, расположенный на улице Гагарина,7, был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс». Степень готовности строения составляла 20%.

Объект будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года
Объект будет введен в эксплуатацию в конце 2025 года
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В Челябинске на улице Гагарина в Ленинский районе выставили на продажу строящееся здание площадью 1480 квадратных метров. Объект свободного назначения предлагается за 266 миллионов рублей. Ранее на этой территории располагался недостроенный фитнес-центр, который был изъят у частной организации по решению суда. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений. «Стрoящеeся зданиe общeй плoщадью 1480 квадратных метров за 266 млн рублей. Объект подключен к газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. В котельной установлен газовый котел, по всему зданию разведены радиаторы отопления. Мощность электроснабжения — 150 кВт с возможностью увеличения до 250 кВт», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что здание возводится на столбчатом фундаменте с использованием сэндвич-панелей и витражного остекления в соответствии с эскизным проектом. В помещении предусмотрена свободная планировка.  Наружное благоустройство включает парковку на 20 автомобилей и освещение по периметру. Земельный участок под объектом находится в аренде, ввод здания в эксплуатацию намечен на ноябрь 2025 года. Как сообщало URA.RU ранее, власти Челябинска в 2023 году продали с торгов незавершенный фитнес-центр в Ленинском районе почти за 12,1 млн рублей. Недострой, расположенный на улице Гагарина,7, был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс». Степень готовности строения составляла 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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