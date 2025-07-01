01 июля 2025

В Баку арестовали восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян обвиняют в преступлениях, связанных с оборотом наркотических средств
Россиян обвиняют в преступлениях, связанных с оборотом наркотических средств Фото:

Бакинский суд постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых граждан России, задержанных по подозрению в якобы организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Об этом сообщает APA.

По информации агентства APA, группа обвиняется в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана, их распространении посредством интернет-ресурсов. А также в осуществлении различных киберпреступных действий.

На опубликованных в СМИ фотографиях из зала суда заметны явные следы побоев на лицах граждан Российской Федерации. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.

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Бакинский суд постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых граждан России, задержанных по подозрению в якобы организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Об этом сообщает APA. По информации агентства APA, группа обвиняется в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана, их распространении посредством интернет-ресурсов. А также в осуществлении различных киберпреступных действий. На опубликованных в СМИ фотографиях из зала суда заметны явные следы побоев на лицах граждан Российской Федерации. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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