Врачи в Приморье наворовали миллионы рублей из зарплат

В Приморском крае сотрудники полиции раскрыли преступную схему, позволившую работникам одного из медицинских учреждений незаконно получить от государства 46 миллионов рублей в течение четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По данным следствия, схему разработала 64-летняя жительница Надеждинского района
«В Приморье полиция вскрыла противоправную схему незаконного обогащения сотрудников медучреждения. За четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить от государства 46 млн рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой, завершено», — отмечается в официальном сообщении ведомства. Фигуранты дела были уволены после обнаружения нарушений.
В отношении всех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Дело уже передано в суд.
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