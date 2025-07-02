Врачи в Приморье наворовали миллионы рублей из зарплат

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Врачи были уволены после обнаружения нарушений
Врачи были уволены после обнаружения нарушений Фото:

В Приморском крае сотрудники полиции раскрыли преступную схему, позволившую работникам одного из медицинских учреждений незаконно получить от государства 46 миллионов рублей в течение четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По данным следствия, схему разработала 64-летняя жительница Надеждинского района

«В Приморье полиция вскрыла противоправную схему незаконного обогащения сотрудников медучреждения. За четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить от государства 46 млн рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой, завершено», — отмечается в официальном сообщении ведомства. Фигуранты дела были уволены после обнаружения нарушений.

В отношении всех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Дело уже передано в суд.

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В Приморском крае сотрудники полиции раскрыли преступную схему, позволившую работникам одного из медицинских учреждений незаконно получить от государства 46 миллионов рублей в течение четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По данным следствия, схему разработала 64-летняя жительница Надеждинского района «В Приморье полиция вскрыла противоправную схему незаконного обогащения сотрудников медучреждения. За четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить от государства 46 млн рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой, завершено», — отмечается в официальном сообщении ведомства. Фигуранты дела были уволены после обнаружения нарушений. В отношении всех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Дело уже передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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