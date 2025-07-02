В Амурской области иностранцы незаконно добывали золото

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Против иностранцев, незаконно добывавших золото, возбуждено уголовное дело
Против иностранцев, незаконно добывавших золото, возбуждено уголовное дело Фото:

В Амурской области прокуратура Зейского района совместно с другими ведомствами и министерствами установили, что группа иностранных граждан незаконно добывала золото на территории региона. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре. 

«Установлено, что организация с привлечением 27 иностранных граждан осуществляла незаконную добычу золота на участке местности, расположенном в 40 км от поселка Кировский вблизи реки Гилюй», — говорится в заявлении прокуратуры в telegram-канале. Они доставлены в областной МО МВД России «Зейский». В отношении иностранцев принято решение о принудительном выдворении за пределы России, также сейчас проводится проверка по факту их незаконного привлечения к труду.

В ходе инспекции установлено, что в результате незаконной деятельности по разведке и добыче золота был нанесен ущерб лесным ресурсам на сумму свыше четырех миллионов рублей. В связи с этим прокуратурой Зейского района в МО МВД направлены материалы проверки. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Расследование дела и его результаты находятся на особом контроле прокуратуры. 

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В Амурской области прокуратура Зейского района совместно с другими ведомствами и министерствами установили, что группа иностранных граждан незаконно добывала золото на территории региона. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.  «Установлено, что организация с привлечением 27 иностранных граждан осуществляла незаконную добычу золота на участке местности, расположенном в 40 км от поселка Кировский вблизи реки Гилюй», — говорится в заявлении прокуратуры в telegram-канале. Они доставлены в областной МО МВД России «Зейский». В отношении иностранцев принято решение о принудительном выдворении за пределы России, также сейчас проводится проверка по факту их незаконного привлечения к труду. В ходе инспекции установлено, что в результате незаконной деятельности по разведке и добыче золота был нанесен ущерб лесным ресурсам на сумму свыше четырех миллионов рублей. В связи с этим прокуратурой Зейского района в МО МВД направлены материалы проверки. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Расследование дела и его результаты находятся на особом контроле прокуратуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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