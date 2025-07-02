«Выглядит как женщина»: Трамп просил журналистку замолчать правду о жене Макрона

Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование о прошлых аспектах жизни жены французского лидера Эммануэля Макрона Брижит, а именно о возможной смене пола. Об этом рассказала сама журналистка.
«Трамп просил не форсировать эту тему», — рассказала Оуэнс на своем YouTube-канале. Журналистка добавила, что Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом, утверждая, что она выглядит как женщина.
Оуэнс добавила, что Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Трамп предложил ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.
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