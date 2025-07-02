«Выглядит как женщина»: Трамп просил журналистку замолчать правду о жене Макрона

Трамп просил Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пообещал журналистке оплатить ей интервью
Трамп пообещал журналистке оплатить ей интервью Фото:

Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование о прошлых аспектах жизни жены французского лидера Эммануэля Макрона Брижит, а именно о возможной смене пола. Об этом рассказала сама журналистка.

«Трамп просил не форсировать эту тему», — рассказала Оуэнс на своем YouTube-канале. Журналистка добавила, что Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом, утверждая, что она выглядит как женщина.

Оуэнс добавила, что Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Трамп предложил ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.

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Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование о прошлых аспектах жизни жены французского лидера Эммануэля Макрона Брижит, а именно о возможной смене пола. Об этом рассказала сама журналистка. «Трамп просил не форсировать эту тему», — рассказала Оуэнс на своем YouTube-канале. Журналистка добавила, что Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом, утверждая, что она выглядит как женщина. Оуэнс добавила, что Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Трамп предложил ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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