ВС РФ уничтожили в Липцах офицеров бригады из состава Нацгвардии Украины

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Бригада ВСУ из состава Нацгвардии понесла большие потери при боях с армией России на харьковском направлении
Бригада ВСУ из состава Нацгвардии понесла большие потери при боях с армией России на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе населенного пункта Липцы Харьковской области подразделения Национальной гвардии Украины понесли значительные потери. В частности, ВС РФ ликвидировали офицеров 31-й бригады «Хартия», сообщили в силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в селе Липцы существенные потери понесли подразделения Нацгвардии Украины, где бойцы „Севера“ уничтожили, в том числе, офицеров медийной 31-й бригады „Хартия“, — заявили источники. Информацию передает ТАСС. 

Ранее на харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Кругляковку. В Минобороны РФ сообщили, что село расположено к югу от Купянска и к западу от Сватово (ЛНР). Также в ведомстве подвели итоги прошлой недели. Так, в зоне ответственности группировки «Запад» были освобождены два населенных пункта. Кроме того, российская армия ударила по нескольким бригадам ВСУ, в частности, по одной бригаде Нацгвардии, передает 360.ru. 

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В районе населенного пункта Липцы Харьковской области подразделения Национальной гвардии Украины понесли значительные потери. В частности, ВС РФ ликвидировали офицеров 31-й бригады «Хартия», сообщили в силовых структурах. «Анализ некрологов показал, что в селе Липцы существенные потери понесли подразделения Нацгвардии Украины, где бойцы „Севера“ уничтожили, в том числе, офицеров медийной 31-й бригады „Хартия“, — заявили источники. Информацию передает ТАСС.  Ранее на харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Кругляковку. В Минобороны РФ сообщили, что село расположено к югу от Купянска и к западу от Сватово (ЛНР). Также в ведомстве подвели итоги прошлой недели. Так, в зоне ответственности группировки «Запад» были освобождены два населенных пункта. Кроме того, российская армия ударила по нескольким бригадам ВСУ, в частности, по одной бригаде Нацгвардии, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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