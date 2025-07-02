Великобритания и Германия готовятся совместно отражать военные угрозы

Германия и Великобритания до середины июля намерены заключить соглашение, предусматривающее взаимные обязательства по обороне. Об этом сообщила газета Politico. Ожидается, что этот документ подтвердит приверженность двух стран принципам коллективной обороны Североатлантического альянса.
«Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает в себя положение о взаимной помощи в случае возникновения угрозы», — говорится в материале. Предполагается, что договор могут подписать до 17 июля — в указанный период парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы.
Ранее председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан сообщил, что Берлин рассматривает возможность расширения доступа к ядерному оружию Лондона и Парижа. Также обсуждается вопрос создания собственного европейского «ядерного зонтика». По его словам, на данный момент одних только ядерных сил США недостаточно для обеспечения безопасности Европы в условиях меняющейся мировой обстановки.
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