01 июля 2025

Свердловчанам разрешат жарить шашлыки

Свердловские власти отменяют с 4 июля 2025 года особый противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Жарить шашлыки в Свердловской области нельзя было с 19 апреля 2025 года
Жарить шашлыки в Свердловской области нельзя было с 19 апреля 2025 года Фото:

В Свердловской области решили отменить с 4 июля особый противопожарный режим, который подразумевал запрет на разведение костров, сжигание травы, использование мангалов для приготовления шашлыков и посещение лесов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Принял решение об отмене особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 4 июля, завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства. Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров», — сообщили в департаменте, цитируя слова врио губернатора области Дениса Паслера. При этом у глав муниципалитетов остается в случае необходимости право вводить на своих территориях особые противопожарные режимы. 

Отмечается, что все зафиксированные возгорания в этом году ликвидировали оперативно — в первые сутки. Это позволило не допускать развития пожаров. Плюс, сократилось число случаев, по сравнению с прошлыми годами, разведения свердловчанами костров и сжигания мусора.  

Особый противопожарный режим был введен в области с 19 апреля. В северных районах он начал действовать с 26 апреля. 

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В Свердловской области решили отменить с 4 июля особый противопожарный режим, который подразумевал запрет на разведение костров, сжигание травы, использование мангалов для приготовления шашлыков и посещение лесов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Принял решение об отмене особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 4 июля, завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства. Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров», — сообщили в департаменте, цитируя слова врио губернатора области Дениса Паслера. При этом у глав муниципалитетов остается в случае необходимости право вводить на своих территориях особые противопожарные режимы.  Отмечается, что все зафиксированные возгорания в этом году ликвидировали оперативно — в первые сутки. Это позволило не допускать развития пожаров. Плюс, сократилось число случаев, по сравнению с прошлыми годами, разведения свердловчанами костров и сжигания мусора.   Особый противопожарный режим был введен в области с 19 апреля. В северных районах он начал действовать с 26 апреля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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