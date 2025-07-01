Свердловчанам разрешат жарить шашлыки

В Свердловской области решили отменить с 4 июля особый противопожарный режим, который подразумевал запрет на разведение костров, сжигание травы, использование мангалов для приготовления шашлыков и посещение лесов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Принял решение об отмене особого противопожарного режима на территории Свердловской области с 4 июля, завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства. Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров», — сообщили в департаменте, цитируя слова врио губернатора области Дениса Паслера. При этом у глав муниципалитетов остается в случае необходимости право вводить на своих территориях особые противопожарные режимы.
Отмечается, что все зафиксированные возгорания в этом году ликвидировали оперативно — в первые сутки. Это позволило не допускать развития пожаров. Плюс, сократилось число случаев, по сравнению с прошлыми годами, разведения свердловчанами костров и сжигания мусора.
Особый противопожарный режим был введен в области с 19 апреля. В северных районах он начал действовать с 26 апреля.
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