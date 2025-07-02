Ребенка и других раненых после атаки ВСУ в Ижевске доставили в Москву

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Раненые доставлены в Москву
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новость из сюжета
Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

В Москву доставили шесть пострадавших при атаке БПЛА на завод в Ижевске, включая ребенка. Об этом рассказали в столичном Депздраве.

«Шестой пострадавший — ребенок, его доставили в ЦИТО имени Приорова», — передает сообщение Депздрава «Коммерсант». Там добавили, что два человека находятся в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского, двое — в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, один — в НМХЦ имени Пирогова.

В результате атаки 1 июля погибло три человека. Пострадали 42, из которых 35 нуждались в госпитализации.

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В Москву доставили шесть пострадавших при атаке БПЛА на завод в Ижевске, включая ребенка. Об этом рассказали в столичном Депздраве. «Шестой пострадавший — ребенок, его доставили в ЦИТО имени Приорова», — передает сообщение Депздрава «Коммерсант». Там добавили, что два человека находятся в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского, двое — в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, один — в НМХЦ имени Пирогова. В результате атаки 1 июля погибло три человека. Пострадали 42, из которых 35 нуждались в госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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