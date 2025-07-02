Ребенка и других раненых после атаки ВСУ в Ижевске доставили в Москву

В Москву доставили шесть пострадавших при атаке БПЛА на завод в Ижевске, включая ребенка. Об этом рассказали в столичном Депздраве.
«Шестой пострадавший — ребенок, его доставили в ЦИТО имени Приорова», — передает сообщение Депздрава «Коммерсант». Там добавили, что два человека находятся в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского, двое — в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, один — в НМХЦ имени Пирогова.
В результате атаки 1 июля погибло три человека. Пострадали 42, из которых 35 нуждались в госпитализации.
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