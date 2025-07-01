«Залег на дно»: раскрыты подробности задержания лидера банды мучителей из Каменска-Уральского

Главаря банды мучителей с автомойки задержали в одном из районов Екатеринбурга

02 июля 2025 в 12:54 Размер текста - 17 +

Силовую операцию провели полицейские и сотрудники СОБР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Александр Лачугин, которого называют лидером банды мучителей с автомойки несколько месяцев скрывался в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Подробности задержания URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских силовых структур. Лачугин скрылся после того, как на всю Россию прогремела новость о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Инцидент произошел в начале года. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. Анашкина и его соратников после резонанса в медиа арестовали. Подробнее — в нашем сюжете. «Вычислили и задержали его сотрудники из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. На несколько месяцев подозреваемый, что называется, «залег на дно», чтобы не быть привлеченным к ответственности за прежние грехи. В последнее время он тайно проживал на съемной квартире в Верх-Исетском районе. В ходе реализации оперативной информации сыщики установили, что он не просто прячется, но еще и умудряется передвигаться по Екатеринбургу на арендованной «Мазде», — сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых. Лачугина, по его словам, задержали, когда он ехал по улице Юмашева. Полицейские доставили его в СК России на допрос. Мужчине предъявлено обвинение в похищении и вымогательстве в составе группы. «По данным следствия, фигурант являлся лидером организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории Каменска-Уральского в 2023—2024 годах. Указанный 35-летний обвиняемый, ранее скрывавшийся от следствия, задержанный накануне в результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, обвиняется, в частности, в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и в вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года», — добавил пресс-секретарь свердловского СУ СК полковник Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Александр Лачугин, которого называют лидером банды мучителей с автомойки несколько месяцев скрывался в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Подробности задержания URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских силовых структур. Лачугин скрылся после того, как на всю Россию прогремела новость о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Инцидент произошел в начале года. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. Анашкина и его соратников после резонанса в медиа арестовали. Подробнее — в нашем сюжете. «Вычислили и задержали его сотрудники из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. На несколько месяцев подозреваемый, что называется, «залег на дно», чтобы не быть привлеченным к ответственности за прежние грехи. В последнее время он тайно проживал на съемной квартире в Верх-Исетском районе. В ходе реализации оперативной информации сыщики установили, что он не просто прячется, но еще и умудряется передвигаться по Екатеринбургу на арендованной «Мазде», — сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых. Лачугина, по его словам, задержали, когда он ехал по улице Юмашева. Полицейские доставили его в СК России на допрос. Мужчине предъявлено обвинение в похищении и вымогательстве в составе группы. «По данным следствия, фигурант являлся лидером организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории Каменска-Уральского в 2023—2024 годах. Указанный 35-летний обвиняемый, ранее скрывавшийся от следствия, задержанный накануне в результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, обвиняется, в частности, в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и в вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года», — добавил пресс-секретарь свердловского СУ СК полковник Александр Шульга.