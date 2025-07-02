МИД: РФ усиливает безопасность на Балтике в ответ на действия НАТО

Россия усиливает меры безопасности в Балтийском море в ответ на активизацию военной деятельности НАТО в регионе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Хорошо известно, что мы принимаем все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороны», — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, Балтика превращается в зону острого военного соперничества, что вызывает обеспокоенность у российской стороны.
Усиление учений НАТО вблизи российских границ происходит на фоне масштабных российских военных маневров в акватории Балтийского моря, начавшихся 27 мая. В ответ на проведение НАТО учений Baltops-2025 Россия привлекла порядка трех тысяч военнослужащих, авиацию и корабли Балтийского и Северного флотов, а также подразделения специальных операций.
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