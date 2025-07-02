МИД: РФ усиливает безопасность на Балтике в ответ на действия НАТО

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Балтика превращается в зону острого военного соперничества
Балтика превращается в зону острого военного соперничества Фото:

Россия усиливает меры безопасности в Балтийском море в ответ на активизацию военной деятельности НАТО в регионе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Хорошо известно, что мы принимаем все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороны», — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, Балтика превращается в зону острого военного соперничества, что вызывает обеспокоенность у российской стороны.

Усиление учений НАТО вблизи российских границ происходит на фоне масштабных российских военных маневров в акватории Балтийского моря, начавшихся 27 мая. В ответ на проведение НАТО учений Baltops-2025 Россия привлекла порядка трех тысяч военнослужащих, авиацию и корабли Балтийского и Северного флотов, а также подразделения специальных операций.

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Россия усиливает меры безопасности в Балтийском море в ответ на активизацию военной деятельности НАТО в регионе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Хорошо известно, что мы принимаем все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороны», — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, Балтика превращается в зону острого военного соперничества, что вызывает обеспокоенность у российской стороны. Усиление учений НАТО вблизи российских границ происходит на фоне масштабных российских военных маневров в акватории Балтийского моря, начавшихся 27 мая. В ответ на проведение НАТО учений Baltops-2025 Россия привлекла порядка трех тысяч военнослужащих, авиацию и корабли Балтийского и Северного флотов, а также подразделения специальных операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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