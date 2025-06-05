05 июня 2025

На Балтике одновременно проходят военно-морские учения России и НАТО

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В Минобороны подчеркнули: учения — плановые
В Минобороны подчеркнули: учения — плановые Фото:

На Балтийском море начались крупномасштабные российские военные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, авиации и спецтехники, которые проходят на фоне учений НАТО Baltops-2025. В маневрах задействованы силы Балтийского и Северного флотов, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов. 

«Одна из задач учений — показать присутствие России в регионе на фоне стартовавших натовских маневров Baltops-2025. В этом году в учениях альянса участвуют около 50 кораблей, включая американский ракетный эсминец Paul Ignatius и командный корабль Mount Whitney, способный управлять крупными соединениями. Также задействованы немецкий фрегат Bayern, британские патрульные катера P2000 и авиация», — сообщают РИА Новости.

Российские учения, стартовавшие 27 мая, включают отработку обороны военно-морских баз, противодиверсионные операции и патрулирование акватории. Одним из ключевых эпизодов стала тренировка по освобождению условно захваченного террористами судна — его роль исполнил спасательный буксир. В операции участвовали спецназ, патрульные катера и авиация.

Официально учения названы плановыми, однако их проведение совпало с обострением обстановки в регионе. В середине мая эстонские ВМС при поддержке авиации НАТО пытались задержать в нейтральных водах танкер Jaguar под габонским флагом, следовавший в российский порт Приморск. В операции участвовали корабли, вертолет и польские истребители МиГ-29. Эти действия не увенчались успехом, и судно продолжило движение в российский порт.

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На Балтийском море начались крупномасштабные российские военные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, авиации и спецтехники, которые проходят на фоне учений НАТО Baltops-2025. В маневрах задействованы силы Балтийского и Северного флотов, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.  «Одна из задач учений — показать присутствие России в регионе на фоне стартовавших натовских маневров Baltops-2025. В этом году в учениях альянса участвуют около 50 кораблей, включая американский ракетный эсминец Paul Ignatius и командный корабль Mount Whitney, способный управлять крупными соединениями. Также задействованы немецкий фрегат Bayern, британские патрульные катера P2000 и авиация», — сообщают РИА Новости. Российские учения, стартовавшие 27 мая, включают отработку обороны военно-морских баз, противодиверсионные операции и патрулирование акватории. Одним из ключевых эпизодов стала тренировка по освобождению условно захваченного террористами судна — его роль исполнил спасательный буксир. В операции участвовали спецназ, патрульные катера и авиация. Официально учения названы плановыми, однако их проведение совпало с обострением обстановки в регионе. В середине мая эстонские ВМС при поддержке авиации НАТО пытались задержать в нейтральных водах танкер Jaguar под габонским флагом, следовавший в российский порт Приморск. В операции участвовали корабли, вертолет и польские истребители МиГ-29. Эти действия не увенчались успехом, и судно продолжило движение в российский порт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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