Солистки группы «Тату» объявили о воссоединении

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Солистки «Тату» опубликовали совместные фото в соцсетях
Солистки «Тату» опубликовали совместные фото в соцсетях Фото:

Участницы российской поп-группы «Тату» (t.A.t.u.) Юлия Волкова и Лена Катина воссоединяются. Об этом Волкова сообщила на своей странице в соцсетях.

«Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Юлия Волкова в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Она также опубликовала совместную фотосессию с Катиной.

Ранее, 2 июня, Волкова впервые намекнула на возможное воссоединение дуэта, разместив совместное фото с Катиной и поделившись кавер-версией саундтрека из сериала «Зачарованные» — «How Soon is Now?». Факт воссоединения поддержал певец Сергей Лазарев. «Давно пора», — написал он в комментариях.

В сентябре 2022 года «Тату» дали совместный концерт в Минске после девятилетнего перерыва. Тогда артистки подчеркивали, что это выступление было разовой акцией и не означало возобновления совместной деятельности. Впоследствии Катина заявляла, что долгое время не общалась с Волковой.

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Участницы российской поп-группы «Тату» (t.A.t.u.) Юлия Волкова и Лена Катина воссоединяются. Об этом Волкова сообщила на своей странице в соцсетях. «Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Юлия Волкова в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Она также опубликовала совместную фотосессию с Катиной. Ранее, 2 июня, Волкова впервые намекнула на возможное воссоединение дуэта, разместив совместное фото с Катиной и поделившись кавер-версией саундтрека из сериала «Зачарованные» — «How Soon is Now?». Факт воссоединения поддержал певец Сергей Лазарев. «Давно пора», — написал он в комментариях. В сентябре 2022 года «Тату» дали совместный концерт в Минске после девятилетнего перерыва. Тогда артистки подчеркивали, что это выступление было разовой акцией и не означало возобновления совместной деятельности. Впоследствии Катина заявляла, что долгое время не общалась с Волковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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