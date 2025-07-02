Солистки группы «Тату» объявили о воссоединении

Участницы российской поп-группы «Тату» (t.A.t.u.) Юлия Волкова и Лена Катина воссоединяются. Об этом Волкова сообщила на своей странице в соцсетях.
«Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Юлия Волкова в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Она также опубликовала совместную фотосессию с Катиной.
Ранее, 2 июня, Волкова впервые намекнула на возможное воссоединение дуэта, разместив совместное фото с Катиной и поделившись кавер-версией саундтрека из сериала «Зачарованные» — «How Soon is Now?». Факт воссоединения поддержал певец Сергей Лазарев. «Давно пора», — написал он в комментариях.
В сентябре 2022 года «Тату» дали совместный концерт в Минске после девятилетнего перерыва. Тогда артистки подчеркивали, что это выступление было разовой акцией и не означало возобновления совместной деятельности. Впоследствии Катина заявляла, что долгое время не общалась с Волковой.
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