Россияне смогут приобрести новые автомобили по низким ценами

Минпромторг РФ намерен увеличить скидки на автомобили и восстановить программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для поддержки рынка, чтобы не допустить 40-процентного падения продаж новых машин в 2025 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“», — рассказал Антон Алиханов во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Его слова передает РИА Новости.
В настоящее время по данным Минпромторга действует программа льготного автокредитования, предусматривающая скидку 35% от стоимости электромобиля (но не более 925 тысяч рублей), 20% — для автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, и 25% — для покупателей из Дальнего Востока. Претендовать на скидки могут медицинские работники и педагоги, участники СВО и их семьи, инвалиды и семьи с детьми, приобретающие транспорт в регионах Дальнего Востока.
В мае министерство расширило программу дополнительным направлением «Семейный автомобиль»: теперь семьи с двумя и более детьми по всей России могут купить отечественную машину со скидкой 10%. Для участников СВО, получивших ранения, предусмотрены особые условия — скидка на автомобили с ручным управлением составляет 40%.
Вице-премьер Денис Мантуров ранее сообщил, что после третьего квартала власти рассмотрят вопрос дофинансирования льготных программ, чтобы дополнительно стимулировать спрос. В январе-мае по этим программам россияне приобрели более 60 тысяч автомобилей, общий объем предоставленных скидок превысил 18 миллиардов рублей. На 2025 год федеральный бюджет заложил свыше 36 миллиардов рублей на льготное автокредитование и 27 миллиардов — на лизинг.
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