Свердловскому бойцу, получившему тяжелые ранения в зоне СВО, отказали в просьбе

Получившего ранения на СВО свердловского пехотинца отказались лечить в Костроме

03 июля 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Уралец с 2022 года выполняет задачи в зоне СВО (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанин Константин, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), столкнулся с отказом в оказании медицинской помощи в одном из госпиталей Костромы. Несмотря на тяжелые ранения, полученные при выполнении боевых задач, и неоднократные обращения в медучреждения, боец не смог добиться полноценного лечения. О проблеме журналисту URA.RU рассказал сам солдат. «С октября по ноябрь 2024 года я получил ряд серьезных травм: осколочные ранения, контузии, перелом крестца, травмы суставов и частичную потерю слуха и зрения. Несмотря на тяжелое состояние, я продолжал выполнять боевые задачи, эвакуировал раненых товарищей и был представлен к ордену Мужества», — поделился военнослужащий. В марте 2025 года военнослужащему был предоставлен отпуск по болезни. «В дальнейшем при попытке пройти лечение и военно-врачебную комиссию (ВВК) в госпитале в Костроме мне было отказано. Причиной отказа назвали отсутствие направления от командира медроты, несмотря на наличие подписанного командиром части рапорта», — посетовал пехотинец. «Из-за отказа в госпитализации мне приходится самостоятельно принимать обезболивающие препараты и передвигаться с помощью трости. Несмотря на имеющиеся заслуги и безупречное выполнение служебных обязанностей, я не получил необходимого лечения и не прошел ВВК для определения пригодности к дальнейшей службе. В настоящее время я не планирую возвращаться к гражданской жизни — моей целью является получение квалифицированной медицинской помощи по всем необходимым направлениям, чтобы восстановить здоровье и вновь приступить к исполнению боевых задач», — подытожил уралец. В распоряжении URA.RU имеется жалоба военнослужащего, адресованная Военной прокуратуре Костромского гарнизона. Редакция агентства направила официальный запрос в костромской госпиталь, где, как утверждает военный, ему отказали в проведении реабилитационных мероприятий. На момент публикации ответа от медучреждения получено не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Константин, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), столкнулся с отказом в оказании медицинской помощи в одном из госпиталей Костромы. Несмотря на тяжелые ранения, полученные при выполнении боевых задач, и неоднократные обращения в медучреждения, боец не смог добиться полноценного лечения. О проблеме журналисту URA.RU рассказал сам солдат. «С октября по ноябрь 2024 года я получил ряд серьезных травм: осколочные ранения, контузии, перелом крестца, травмы суставов и частичную потерю слуха и зрения. Несмотря на тяжелое состояние, я продолжал выполнять боевые задачи, эвакуировал раненых товарищей и был представлен к ордену Мужества», — поделился военнослужащий. В марте 2025 года военнослужащему был предоставлен отпуск по болезни. «В дальнейшем при попытке пройти лечение и военно-врачебную комиссию (ВВК) в госпитале в Костроме мне было отказано. Причиной отказа назвали отсутствие направления от командира медроты, несмотря на наличие подписанного командиром части рапорта», — посетовал пехотинец. «Из-за отказа в госпитализации мне приходится самостоятельно принимать обезболивающие препараты и передвигаться с помощью трости. Несмотря на имеющиеся заслуги и безупречное выполнение служебных обязанностей, я не получил необходимого лечения и не прошел ВВК для определения пригодности к дальнейшей службе. В настоящее время я не планирую возвращаться к гражданской жизни — моей целью является получение квалифицированной медицинской помощи по всем необходимым направлениям, чтобы восстановить здоровье и вновь приступить к исполнению боевых задач», — подытожил уралец. В распоряжении URA.RU имеется жалоба военнослужащего, адресованная Военной прокуратуре Костромского гарнизона. Редакция агентства направила официальный запрос в костромской госпиталь, где, как утверждает военный, ему отказали в проведении реабилитационных мероприятий. На момент публикации ответа от медучреждения получено не было.