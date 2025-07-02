Шторм возвращается: прогноз магнитных бурь на 3 июля 2025

Спокойные дни остались позади. На Землю вновь обрушилась магнитная буря, о которой предупреждали ученые в начале недели. Уровень геомагнитной активности взлетит вверх уже в ближайшие часы — все из-за резкого роста плотности межпланетного газа. О том, ждать ли магнитную бурю 3 июля — в материале URA.RU.
Солнечная активность 3 июля 2025
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, резкий взлет геомагнитной активности начнется в среду, 2 июля, из-за роста плотности межпланетного газа. Изменения произойдут поскольку 28-29 июня на Солнце случились выбросы масс в направлении Земли.
«Прогноз сформирован на основе данных космического аппарата STEREO-A, наблюдающего Солнце с угла около 40 градусов», — рассказали ученые. «Так как по другим данным это не подтверждено, то валидность прогноза не очень высокая, но игнорировать его полностью тоже было бы неправильно. Магнитные бури даже в самом пиковом варианте ожидаются слабые, но на полностью „мертвом“ Солнце даже такое событие является значимым».
При этом на поверхности звезды обстановка остается спокойной. Индекс солнечной активности оценивается в 1.8 баллов из 10, а за последние сутки ученые не заметили ни одной вспышки.
Магнитные бури 3 июля 2025
Ученые предполагают, что после взлета геомагнитной активности 2 июля вероятность шторма в четверг снизится. Тем не менее шанс магнитной бури остается довольно высоким: эксперты оценивают его в 60%, а возможность того, что уровень магнитосферы Земли не превысит «оранжевых» значений — всего в 25%. Вероятность «зеленого» уровня геомагнитной активности в течение четверга — всего 15%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ученые ожидают, что следующий всплеск геомагнитной активности произойдет уже на следующей неделе, 10-11 июля. Также сильную магнитную бурю прогнозируют 22-23 июля. 7, 12, 13, 21, 28, 29 числа ожидается повышенная геомагнитная активность, которая не приведет к шторму.
Тем не менее стоит учитывать, что прогнозы на месяц вперед могут оказаться неточными. Несмотря на то, что сейчас на Солнце почти нет вспышек, никто не застрахован от внезапной активности на звезде. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогнозы геомагнитной активности на ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым
Никто не застрахован от воздействия магнитных бурь. Хотя в группе риска обычно находятся люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими болезнями и сердечно-сосудистыми нарушениями, даже молодые и здоровые люди иногда ощущают дискомфорт из-за изменений в геомагнитном поле. По данным исследований, около 30% жителей Земли регулярно испытывают недомогание из-за магнитных бурь.
Несмотря на то, что проблема широко распространена, ученые до сих пор не нашли универсального способа борьбы с метеозависимостью. Поэтому лучшая стратегия — поддерживать здоровый образ жизни. Правильное питание, полноценный сон, физическая активность и отказ от вредных привычек укрепляют организм и помогают легче переносить колебания магнитного поля.
Если же, несмотря на все меры, человек продолжает остро реагировать на геомагнитные возмущения, стоит обратиться к врачу. Ведь повышенная чувствительность к погодным изменениям может сигнализировать о скрытых заболеваниях, которые требуют внимания специалистов.
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