01 июля 2025

В Челябинске наказали водителя, высадившего пассажира с транспортной картой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маршрут 78 идет от улицы Академика Королева до улицы Мамина
Маршрут 78 идет от улицы Академика Королева до улицы Мамина Фото:

В Челябинске отстранили от работы водителя маршрутки № 78, отказавшего везти пассажира, желавшего оплатить проезд транспортной картой. Об этой сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«Водителя данного автобуса отстранили от работы. Также „ЧелТрансХолдинг“ принес извинения пассажирам, столкнувшимся с ситуацией неработающих терминалов», — сообщает telegram-канал министерства.

Инцидент произошел накануне. Водитель маршрутки № 78 отказался перевозить пассажира, готового оплатить проезд транспортной картой. После того, как видео с инцидентом попало в сеть, миндортранс региона запустил проверку работы маршрута на соответствие требований контракта.

Компания «ЧелТрансХолдинг», обслуживающая маршрут, отстранила от работы водителя и заявила, что на маршруте № 78 установят терминалы оплаты. Маршрут связывает Северо-Запад и Северо-Восток Челябинска.

Это уже второй за лето инцидент с маршрутками «ЧелТрансХолдинга». В июне устроили забастовку водители с маршрута № 91, связывающего Северо-Запад с Ленинским районом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске отстранили от работы водителя маршрутки № 78, отказавшего везти пассажира, желавшего оплатить проезд транспортной картой. Об этой сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «Водителя данного автобуса отстранили от работы. Также „ЧелТрансХолдинг“ принес извинения пассажирам, столкнувшимся с ситуацией неработающих терминалов», — сообщает telegram-канал министерства. Инцидент произошел накануне. Водитель маршрутки № 78 отказался перевозить пассажира, готового оплатить проезд транспортной картой. После того, как видео с инцидентом попало в сеть, миндортранс региона запустил проверку работы маршрута на соответствие требований контракта. Компания «ЧелТрансХолдинг», обслуживающая маршрут, отстранила от работы водителя и заявила, что на маршруте № 78 установят терминалы оплаты. Маршрут связывает Северо-Запад и Северо-Восток Челябинска. Это уже второй за лето инцидент с маршрутками «ЧелТрансХолдинга». В июне устроили забастовку водители с маршрута № 91, связывающего Северо-Запад с Ленинским районом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...