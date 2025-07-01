В Челябинске наказали водителя, высадившего пассажира с транспортной картой

В Челябинске отстранили от работы водителя маршрутки № 78, отказавшего везти пассажира, желавшего оплатить проезд транспортной картой. Об этой сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
«Водителя данного автобуса отстранили от работы. Также „ЧелТрансХолдинг“ принес извинения пассажирам, столкнувшимся с ситуацией неработающих терминалов», — сообщает telegram-канал министерства.
Инцидент произошел накануне. Водитель маршрутки № 78 отказался перевозить пассажира, готового оплатить проезд транспортной картой. После того, как видео с инцидентом попало в сеть, миндортранс региона запустил проверку работы маршрута на соответствие требований контракта.
Компания «ЧелТрансХолдинг», обслуживающая маршрут, отстранила от работы водителя и заявила, что на маршруте № 78 установят терминалы оплаты. Маршрут связывает Северо-Запад и Северо-Восток Челябинска.
Это уже второй за лето инцидент с маршрутками «ЧелТрансХолдинга». В июне устроили забастовку водители с маршрута № 91, связывающего Северо-Запад с Ленинским районом.
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