Кремль обратил внимание на кадры с арестованными в Баку россиянами

Песков: Москва использует все средства для защиты россиян в Азербайджане
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Кремль обратил внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами, заявил Дмитрий Песков
Кремль обратил внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами, заявил Дмитрий Песков Фото:

Москва будет использовать все средства для защиты интересов россиян, арестованных в Азербайджане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на арест восьмерых россиян в Баку и применение к ним силы.

«Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам. И будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — заявил Песков.

В Баку 1 июля арестовали на четыре месяца восьмерых россиян. Их подозревают в транзите наркотиков и кибермошенничестве. На фото из зала суда на лицах мужчин видны синяки и кровоподтеки.

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Москва будет использовать все средства для защиты интересов россиян, арестованных в Азербайджане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на арест восьмерых россиян в Баку и применение к ним силы. «Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам. И будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — заявил Песков. В Баку 1 июля арестовали на четыре месяца восьмерых россиян. Их подозревают в транзите наркотиков и кибермошенничестве. На фото из зала суда на лицах мужчин видны синяки и кровоподтеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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