Кремль обратил внимание на кадры с арестованными в Баку россиянами

Москва будет использовать все средства для защиты интересов россиян, арестованных в Азербайджане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на арест восьмерых россиян в Баку и применение к ним силы.
«Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам. И будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — заявил Песков.
В Баку 1 июля арестовали на четыре месяца восьмерых россиян. Их подозревают в транзите наркотиков и кибермошенничестве. На фото из зала суда на лицах мужчин видны синяки и кровоподтеки.
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