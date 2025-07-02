Матвиенко предсказала скорое снижение ключевой ставки

Матвиенко: созрели условия для снижения ключевой ставки
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Матвиенко отметила, что снижение ставки позволит предотвратить охлаждение экономики
Матвиенко отметила, что снижение ставки позволит предотвратить охлаждение экономики Фото:

На текущий момент сформировались условия для снижения ключевой ставки. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вот я предчувствую, что скоро начнут еще больше снижать ключевую ставку. Мы все об этом мечтаем, но мне кажется, что, без шуток, созрели условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась», — рассказала Матвиенко в ходе заседания СФ. Трансляция велась на платформе «Смотрим». 

Матвиенко отметила, что снижение ключевой ставки позволит предотвратить экономическое охлаждение и стимулировать развитие промышленности. По ее словам, за последние пять лет инвестиции бизнеса в основной капитал обрабатывающих отраслей выросли на 40% даже при высокой ставке. Также Матвиенко поблагодарила министра промышленности Антона Алиханова за сотрудничество с Советом Федерации и профильными комитетами.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что в июле ключевая ставка может быть снижена более чем на один базисный пункт. Однако окончательное решение будет зависеть от того, насколько инфляция приблизится к целевому уровню в 4% к 2026 году, передает «360.ru».

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На текущий момент сформировались условия для снижения ключевой ставки. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Вот я предчувствую, что скоро начнут еще больше снижать ключевую ставку. Мы все об этом мечтаем, но мне кажется, что, без шуток, созрели условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась», — рассказала Матвиенко в ходе заседания СФ. Трансляция велась на платформе «Смотрим».  Матвиенко отметила, что снижение ключевой ставки позволит предотвратить экономическое охлаждение и стимулировать развитие промышленности. По ее словам, за последние пять лет инвестиции бизнеса в основной капитал обрабатывающих отраслей выросли на 40% даже при высокой ставке. Также Матвиенко поблагодарила министра промышленности Антона Алиханова за сотрудничество с Советом Федерации и профильными комитетами. Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что в июле ключевая ставка может быть снижена более чем на один базисный пункт. Однако окончательное решение будет зависеть от того, насколько инфляция приблизится к целевому уровню в 4% к 2026 году, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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