В Челябинске пройдет II Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России

Юбилейный 70-й сезон Челябинский театр оперы и балета имени Михаила Глинки откроет значимым культурным мероприятием — II Фестивалем мировых премьер музыкальных театров России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры региона.
«Открытие фестиваля намечено на 9 и 10 сентября: на сцене выступит Свердловский театр музыкальной комедии с постановкой мюзикла „Человек, который смеется“. Насыщенная программа II Фестиваля мировых премьер музыкальных театров России — еще одно подтверждение тому, что Челябинск достоин звания „Культурная столица 2027“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В программе фестиваля также балет «Две Анны» от московской продюсерской компании MuzArts, оригинальная патриотическая рок-опера «Хождение в огонь», созданная театром концептуальной музыки из Москвы в поддержку специальной военной операции.
Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева выступит 19 и 20 сентября со спектаклем «Екатерина Великая». Финальным аккордом фестиваля 21 сентября станет показ постановки «Петр Первый» в исполнении Челябинского театра оперы и балета, мировая премьера которой состоялась в текущем году.
Челябинск является одним из претендентов на звание культурной столицы России 2027 года. Южноуральцы могут проголосовать за город на портале «Госуслуги». Эксперты определят победителей, получив данные голосования.
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